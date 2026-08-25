Detienen a director y docente de colegio en Iquitos donde un escolar murió aplastado por estructura de concreto

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 25/08/2026
Luego de confirmarse el fallecimiento de un escolar en las inmedicaciones de un centro educativo de Iquitos tras ser aplastado por una estructura de concreto, el director de dicha institución y un docente fueron detenidos por las autoridades.
Detienen a director de la institución Petronila Perea de Ferrando
El último lunes, 24 de agosto, se produjo una tragedia en las inmediaciones del antiguo colegio Petronila Perea de Ferrando, localizado en el distrito de Punchana, debido a que a raiz del colapso de una estructura de concreto dos escolares resultaron agraviados.
Mientras que uno de los estudiantes permanece luchando por su vida, el otro lastimosamente falleció tras ser víctima de dos paros cardíacos de acuerdo a información preliminar obtenida por nuestro medio.
Posteriormente a lo ocurrido, el director de la institución educativa, identificado como Elías Grandez Zegarra, y un docente fueron detenidos, informó el Ministerio Público. Ambos serán investigados con el propósito de determinar las responsabilidades que correspondan conforme a la ley.
En tanto, la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas, junto con personal de la Unidad Médico Legal (UML) realizan diligencias en la morgue del Hospital Regional de Loreto en donde dejó de existir uno de los estudiantes. Además, el Ministerio Público señaló que continuará con las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias de este accidente.
Dan último adiós a escolar fallecido tras caerle estructura de concreto encima
Familiares, compañeros y vecinos dieron el último adiós al escolar que falleció tras ser aplastado por una estructura de concreto en el interio del colegio Petronila Perea de Ferrando en Iquitos.
Debido al dolor de perder a su hijo, el padre del estudiante que perdió la vida se desmayóa. Mientras que sus seres queridos exigen justicia y que se determinen responsabilidades por esta tragedia que enluta a la ciudad de Iquitos.
Como parte de las investigaciones que se vienen desarrollando para conocer las circunstancias en las que se produjo el colapso de una estructura de concreto que cayó sobre dos escolares del colegio Petronila Perea de Ferrando ocasionando que uno de ellos fallezca, el director del centro educativo al igual que un docente fueron detenidos,