Sueldo mínimo de S/1.300 será evaluado en septiembre por el Consejo Nacional de Trabajo, confirma Juan Sheput

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, informó que el Consejo Nacional de Trabajo volverá a abordar la propuesta de incremento de la remuneración mínima vital. La reunión se desarrollará el jueves 3 de septiembre y contará con la participación de representantes del Ejecutivo, trabajadores y empleadores.

El titular del sector Trabajo también indicó que el aumento estaría acompañado de otras disposiciones dirigidas a las micro y pequeñas empresas. Entre ellas se contempla la posibilidad de esteblecer un bono para estos negocios, con el propósito de facilitar su adaptación al nuevo costo laboral.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, anunció ante la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, que el próximo jueves 3 de setiembre se realizará la sesión extraordinaria N°49 del Pleno del Consejo Nacional... pic.twitter.com/G9hoX94jYD — Exitosa Noticias (@exitosape) August 24, 2026

Incremento podría ser gradual

El Ministerio de Economía, de la mano de Elmer Cuba, ha planteado que el aumento se concrete progresivamente y no mediante una sola modificación de S/170. La alternativa considera un primer ajuste de S/100 y posteriormente otro de S/70, hasta llegar al monto de S/1,300.

Aumento del ingreso mínimo en el Perú se debatirá el próximo 3 de septiembre

De acuerdo a las proyecciones del MEF, el primer tramo podría aplicarse entre octubre y noviembre de este año. El segundo incremento se realizaría posteriormente, tomando com referencia abril de 2027, aunque las fechas todavía están sujetas a modificaciones.

Sectores expondrán sus posiciones

La discusión permitirá que las organizaciones sindicales y los gremios empresariales presenten sus argumentos sobre el incremento de la remuneración mínima. El Ejecutivo busca considerar las condiciones económicas y laborales antes de establecer los detalles de la nueva remuneración.

Consejo Nacional del Trabajo abrirá sesión para definir incremento

Mientras los trabajadores reclaman que el aumento sea ejecutado con mayor rapidez, los empleadores han planteado la necesidad de evaluar el impacto que tendría sobre las empresas. El diálogo en el Consejo Nacional de Trabajo permitirá contrastar ambas posiciones y analizar la viabilidad de la propuesta.

Fue uno de los anuncios del mensaje presidencial de Fujimori

La propuesta contempla elevar el sueldo minímo vigente de S/1,130 a S/1,300, cifra anunciada por la presidenta Keiko Fujimori durante su mensaje por Fiestas Patrias. Sin embargo, antes de concretar la medida, el Gobierno continuará recogiendo las posiciones de los distintos sectores involucrados en el diálogo laboral.

Por ahora, la remuneración mínima vital se mantiene en S/1.130 y todavía no existe una fecha oficial para su modificación. La sesión del 3 de septiembre será determinante para conocer cómo avanzará el planteamiento de elevar el sueldo mínimo hasta S/1.300.