Feminicidio en Pataz: Madre de familia habría sido asesinada por su pareja tras asistir a una fiesta

Alejandra Patricia Vera Broncano fue encontrada sin vida y con varios signos de haber sido salvajemente golpeada tras acudir con su pareja y varios amigos a una fiesta en el sector de Retamas, provincia de Pataz, en Trujillo. Por lo cual, sus familiares acusan y responsabilizan directamente a Heiner Mauricio Alayo de ser su asesino.

A pesar de que Heiner aparentaba querer y jurar amor eterno a Patricia en las fotografías que compartían en sus redes sociales, guardaría un tormentoso secreto que lo indicarían como el presunto culpable de su asesinato. Según los testimonios de los familiares de la joven, aparecía con varios moretones en su cuerpo tras los golpes que su pareja le daba en su relación.

Además, durante el entierro, revelaron que el detonante de la furia de Heiner para cometer el atroz crimen sería que Alejandra pensaba retornar a la ciudad de Trujillo y terminar para siempre su relación por los problemas que tenía con él.

"A los 29 años no merecía morir. Él no se puso pensar, por celos enfermizos que tuvo con mi hermana llegó al extremo de golpearla así para que ella muera. Él llegó para matarla. Esto no debe ser así, exigimos justicia, ayúdenos", reveló otra de las hermanas de Alejandra Patricia Vera.