Conmoción en Junín: Joven intentó defender a su hermano menor de un delincuente, pero fue asesinado brutalmente

Un terrible hecho de inseguridad ciudadana ocurrió en Junín. Un joven de 19 años intentó defender a su hermano menor de un delincuente que intentaba robarle el celular, pero fue brutalmente asesinado.

Los hechos ocurrieron cuando la víctima, identificada como Christian Montañez Pérez (19), fue a recoger a su hermano a un paradero cercano a su vivienda en el barrio Nueva Vida. Allí, encontró al menor de edad siendo asaltado por un delincuente, a quien se enfrentó para exigir la devolución del dispositivo.

Según el corresponsal de Exitosa, el ladrón, quien responde al nombre de Jason Saúl Calderón Tejeda (19), había aceptado devolver el celular al adolescente. Sin embargo, sacó un puñal y lo estocó contra el cuello del joven de 19 años, quien falleció en el camino al hospital.

Los restos de Christian Montañez Pérez fueron velados en las últimas horas por sus familiares. Allí, los padres de la víctima expresaron su dolor y pidieron justicia a las autoridades de la región. Asimismo, denunciaron que el barrio Nueva Vida, en Junín, no cuenta con presencia de agentes del orden para velar por el bienestar de los vecinos.

"Me siento destrozado por la pérdida de mi hijo. Pido que se haga justicia y que no suelten a ese delincuente, que le den la pena máxima de cárcel. También pido que haya presencia policial por estos lugares, porque como es una zona un poco desalojada, no hay mucha presencia policial", declaró el papá.