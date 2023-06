Iquitos: Incendio destruyó 8 viviendas y damnificados solicitan apoyo para reconstruir sus casas

Un incendio en Iquitos consumió 8 viviendas y dejó a varias personas damnificadas quienes solicitan el apoyo de la ciudadanía y de las autoridades para poder reconstruir sus casas.

Un incendio de grande proporciones se registró la noche del viernes en la intersección de las calles Lagunas con José Olaya del Asentamiento Humano Nueva Venecia ubicado en el distrito de Punchana.

De acuerdo con los vecinos el fuego se inició en una vivienda que dejo una vela encendida y que rápidamente se impregnó con el resto de la propiedad. Las llamas de fuego avanzaron con facilidad a las casas vecinas, así lo señalo uno de los damnificados.

"No es que ella (una vecina) prendió su luz de vela y lo ha puesto en su ropero de plástico y se ha terminado la vela y ese plástico cayó sobre el colchón y ha comenzado a arder el colchón y comenzó a arder todo bueno eso es lo que dice la gente", dijo un vecino de la zona.

Posteriormente, el incendio se extendió con facilidad entre las viviendas debido a que las propiedades fueron construidas en gran parte con madera. Las lenguas de fuego eran enormes, situación que no pudieron controlar los damnificados y vecinos quienes usaron baldes con agua y arena para intentar frenar la emergencia.

Hasta el lugar llegaron los bomberos a bordo de cisternas quienes, con el respaldo de la gente de la zona y tras una larga lucha contra el fuego, consiguieron controlar la emergencia.

Además, varias personas damnificadas aseguraron haberlo perdido todo.

"Perdí todo su ropita, su zapatito, incluso los cuadernos no hay. Tengo mi hijo varón que perdió todo su ropa (él) está sucio desde anoche [...] Ha sido desesperante que me ha tocado a mi salvar a mis niños y correr porque ¿Qué voy a hacer? [...] Por la parte trasera de la casa no agarro (el fuego) nosotros", comentó otra vecina.