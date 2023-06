Huacho: Obra inconclusa es foco infeccioso de dengue y genera malestar en pobladores de Paramonga

Una obra paralizada en Paramonga se ha vuelto un dolor de cabeza para los pobladores de la urbanización Los Jardines, debido a que no se ha solucionado la problemática de la zona y además se ha convertido en un foco infeccioso de dengue.

Cabe resaltar que esta construcción está a cargo de la actual gestión del alcalde Eduardo Arrestegui.

Los trabajos consisten en realizar puentes que canalicen los Asentamientos Humanos, sin embargo, esto ha generado la incomodidad de la población ya que ellos opinan que se debe priorizar la problemática por las aguas hervidas y el mal olor que se genera.

Además que el abandono de esta obra ha generado que las aguas empozadas se conviertan en un foco infeccioso de dengue.

Asimismo, el señor de Paramonga indicó que este tipo de obras no benefician a la ciudadania.

"Al alcalde no le importó (la canalización) el pensó que con esto quizá podría él, no se yo puedo pensar que más lo ha hecho por el famoso diezmo, porque por el bien del pueblo esto no nos beneficia nada porque por acá solo corre desagüe", manifestó.