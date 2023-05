Junín: Presunto delincuente envía audios a su familia antes de ser linchado por comuneros de Chupaca

El estudiante Junior Clinton Codi Perez (24 años), que fue linchado y quemado junto a otros 3 presuntos delincuentes por una turba de comuneros de Junín el pasado jueves, 25 de mayo, envió dos desgarradores audio suplicando ayuda a uno de sus familiares.

Los comuneros de Chupaca y Yanacancha lograron detener a 4 presuntos ladrones, a quienes a golpearon y prendieron fuego junto al auto en el que se trasladaban. Incluso señalaban a estas personas de ingresar a las viviendas para llevarse las pertenencias de los residentes.

En el primer audio enviado vía WhatsApp a uno de sus familiares, Junior Codi confirma su intención de robar junto a uno de sus amigos, pero al verse descubierto tuvo que esconderse para no ser atrapado.

"Monguita me he metido en problemas, hemos ido a robar con mi amigo el Daniel y nos han cerrado toda la comunidad de Canchayo. Monguita me he escapado estoy en el cerro, ayúdame monga me van a matar", se escucha en el mensaje de voz.