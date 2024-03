¡Lamentable! Exgobernador de Cusco, Jean Paul Benavente fue grabado teniendo una pelea callejera

En un grave incidente se vio involucrado el exgobernador regional de Cusco, Jean Paul Benavente García, que fue filmado teniendo una pelea en plena vía pública.

Este suceso fue grabado en su totalidad, y se aprecia al exmandatario enfrentar a otra persona, que le habría increpado por sus acciones durante su gestión. Además, este sujeto lo habría calificado de 'miserable' y 'poco hombre'.

Dichos adjetivos habrían generado la fuerte reacción de Benavente, que se encontraba al interior de un vehículo, y que salió del mismo para golpear al sujeto.

Uno de los vecinos consiguió grabar la disputa entre el exgobernador y la persona que lo insultó. Minutos después, se publicó el metraje y rápidamente se viralizó.

Vale mencionar que la exautoridad fue transportada a una comisaría, y luego de ser interrogado señaló que la persona que lo increpó fue Eduardo Arbúlu.

Este hombre fue uno de los exfuncionarios de Benavente, y trabajó con él durante su gestión. Si bien precisó que hubieron desacuerdos cuando laboraron juntos, nunca llegó a estar en situaciones de violencia.

"Seguro que hay cosas que no le habrá dado el gusto de sus pretensiones, yo no puedo manipular e imponer sobre mis gerentes que un trabajador tenga beneficios, de repente eso no le ha satisfecho y es por eso que cada vez que me ve, hace ese tipo de reacciones", comentó.