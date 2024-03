¡Increíble! Samantha Batallanos reconoce que está enamorada de Maicelo: "Me gusta su prototipo de hombre"

08/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡De no creer! Luego de la denuncia que le interpuso por violencia física y psicológica, Samantha Batallanos, sorprendió a más de uno, al admitir que está enamorada de Jonathan Maicelo. Como se recuerda, a finales de año, la exreina de belleza contó, en el programa de Magaly Medina, el 'infierno' que vivió durante su relación con el boxeador.

Enamorada de Jonathan Maicelo

Desde que iniciaron su relación, Samantha Batallanos y Jonathan Maicelo se convirtieron en una de las parejas más sólidas de la farándula peruana. A pesar de ello, se especulaba sobre una aparente crisis en la pareja, pues decían que no todo era color de rosa entre ellos. Estos rumores tomaron fuerza cuando Janet Barboza aseguró haber sido testigo de un episodio de violencia por parte del boxeador hacia la modelo.

Sin embargo, ante el público aparentaban que todo marchaba 'viento en popa', hasta que llegó el día que explotó la bomba y Batallanos puso al descubierto su tormentoso romance. Con moretones en el cuerpo, reveló haber sido víctima de violencia física y psicológica por parte del deportista.

Tras esta polémica, la exreina de belleza juró haber pasado la página y no considerar la idea de retomar su relación, no obstante, dejó boquiabiertos a todos, al admitir que sigue enamorada de su ex.

"He estado todo un año con él, haciendo todo con él. ¿Cómo no me va a gustar? Su prototipo de hombre me gusta" , señaló Samantha Batallanos, en una entrevista.

Luego de sus polémicas declaraciones, intentó justificarse. La ex Miss Grand reveló que, si no conociese a Maicelo y lo viese por primera vez, innegablemente le llamaría la atención. "Si no nos conociéramos, sí me gustaría. Pero es si no nos conociéramos", confesó Samantha Batallanos. Tras esto, las críticas de los conductores no se hicieron esperar y le aconsejaron ir al oftalmólogo.

No quiere verlo en la cárcel

En una entrevista con '+Espectáculos', Samantha Batallanos, mencionó que no es su intención verlo tras las rejas, por el contrario, pidió que se le aplique otro tipo de castigo.

"¿Tú quieres que Maicelo termine en la cárcel?, le preguntó el reportero. "No, para nada, igual, esto es un proceso que, si bien es cierto, se lleva de manera legal, pero no es mi intención para nada... Hay castigos iguales, pero no, el tema de la cárcel no es mi intención ", expresó al bloque de espectáculos.

Al parecer, Samantha Batallanos no ha logrado superar a Jonathan Maicelo, a pesar de la relación tóxica que mantuvieron.