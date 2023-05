Madre pide apoyo para devolver unidades de sangre tras operación de bebé que perdió su brazo

27/05/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Cesia Cuba es una madre de familia quien, lamentablemente, vivió una pesadilla luego que su bebé prematuro terminara perdiendo uno de sus brazos, ante una presunta negligencia médica por parte del personal de salud del Hospital Regional Docente de Trujillo. Este hecho ya viene siendo materia de investigación.

Sin embargo, luego que el menor fue dado de alta y se mantiene estable, la madre de familia indica que el banco de sangre del Hospital Regional Docente de Trujillo le está exigiendo la devolución de cuatro unidades de sangre, como fecha límite el próximo míercoles 31 de mayo.

"Yo me he comprometido con el hospital en devolver las cuatro unidades de sangre para que le den el alta a mi hijo. Lo que pasa es que yo he llevado a mis donantes, pero en el hospital me han dicho que ya se han agotado el tipo de sangre que tenían mis donantes y los rechazaron", contó a Exitosa.

Cesia Cuba agregó que, en caso no devolviera la sangre hasta la fecha establecida, su pequeño podría tener problemas para recibir a futuro más unidades de sangre.

"Prácticamente, me dijeron que, si mi hijo necesitaba nuevamente ser hospitalizado, no me podrían brindar la sangre", dijo.

Pide apoyo

La angustiada madre y con la voz entrecortada, solicitó la ayuda a quienes tengan a bien donar sangre, sin importar el tipo.

"A los ciudadanos, pedirles si me pudieran ayudar, yo les estaría agradecida", expresó en Exitosa.

Bebé se recupera

La criatura de cuatro meses de nacido viene recuperándose y está estable en su vivienda, según su madre. Sin embargo, por su condición de salud, necesita una atención y cuidado especial.

Es por es razón que la señora Cesia solicitó el apoyo para adquirir pañales, leche y, sobre todo, una cuna que permita al bebé dormir cómodo.

Los hechos

El pasado 27 de febrero, Cesia Cuba, denunció a través de Exitosa una presunta negligencia médica contra su bebé recién nacido. La madre explicó que fue testigo del maltrato hacia su pequeño.

"Yo vi que manipularon la mano de mi bebé. Por la vía que le pusieron se infectó", precisó.

Conforme a la versión de la madre, le comunicaron que su hijo debía ser operado de emergencia sino podría morir. Sin embargo, tuvo que firmar la documentación autorizando el procedimiento quirúrgico.

"Me pusieron contra la espada y la pared. Hoy esto le pasa a mi hijo, otro día puede ser a otro bebé. Lo que han hecho con mi hijo es injusto. Me duele ver así a mi hijo", detalló.

La progenitora del menor contó a Exitosa que, incluso, previo a la operación, su hijo corrió riesgo de muerte por la demora para la programación de la intervención quirúrgica.

"El 20 de febrero me informan que deben operar a mi hijo, me hicieron firmar el consentimiento, demoraron horas para que lo operan hasta que mis familiares reclamaron. Lo programaron para el 23 de febrero, pero entró a sala de operaciones al día siguiente", finalizó.