Ministerio Público de Lambayeque: Más de 60 trabajadores llevan 10 meses sin cobrar sus sueldos

En diálogo con Exitosa, el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Ministerio Público, David Hereña, y el trabajador cautelar del Ministerio Público - Lambayeque, Raúl Viton Cerdan, denunciaron que hay más de 60 empleados de la referida institución que no cobran sus sueldos desde hace 10 meses.

Exigen justicia

Raúl Viton expresó que ya tienen sentencias ganadas contra la Fiscalía de Lambayeque porque no cumplen con realizar sus pagos puntuales desde hace varios meses, por lo cual no dudan en realizar plantones en los exteriores de la instancia judicial para exigir justicia porque "ya no tienen para comer" ni cómo solventar sus gastos.

"Hemos realizado plantones en la frontera del Ministerio Público y hemos pedido que se nos pague nuestro sueldo, pero parece que no nos hacen caso ni nos toman en cuenta. (...) La ley es para proteger al ciudadano, si nosotros emprendemos juicio ante el Poder Judicial, nos da una medida cautelar para proteger a nuestra familia en este proceso", expresó indignado por no ver que se haga justicia a favor de varios trabajadores.

Asimismo, indicó que hasta el momento el área de recursos humanos del Ministerio Público de su región, les expresó que el grupo de trabajadores que buscan justicia no se encuentran dentro del presupuesto enviado al Ministerio de Economía y Finanzas para el presente año.

También pidió a la gerencia de Chiclayo que "sean conscientes al ver este tipo de casos" para que viajen a Lima y realicen el seguimiento correspondiente para dar respuesta y solución a su problema, ya que ellos son muy respetuosos de la ley y su reclamo es justo sin ningún tipo de violencia.

¿Desacatan mandato del PJ?

Por su parte, David Hereña lamentó que el Ministerio Público, como entidad defensora de la legalidad que debería dar el ejemplo de respetar la ley, no cumpla con el mandato del Poder Judicial de reponer a los trabajadores en sus respectivos puestos de trabajo, luego de 10 meses.

"El tema de los compañeros, nosotros hemos asumido la representación de ellos para poder gestionar tanto ante la entidad, con la nueva gestión que está encabezando el Dr. Juan Carlos Villena como fiscal de la Nación, (...) sabemos que tendrá la mejor voluntad para solucionar el problema. (...) Las reuniones previas hemos tratado temas presupuestales para favor de los trabajadores, de los cuales requerimos el compromiso de pago", comentó.

Además, reveló que alrededor de 400 personas estarían en la misma condición de incumplimiento de sus pagos y que también esperan ser reincorporados, por malas gestiones y administración dentro del Ministerio Público.

