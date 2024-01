Patricia Benavides: JNJ abre proceso disciplinario contra exfiscal de la Nación y su hermana Enma

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió un proceso disciplinario contra la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, y su hermana Enma Benavides por la remoción de fiscales que estaban a cargo de diferentes investigaciones claves en el Ministerio Público.

Asimismo, el pleno del colegiado incluyó a la fiscal Azucena Solari Escobedo, quien fue designada en lugar de Bersabeth Revilla. Cabe precisar que, dicho proceso durará nueve meses.

Como se recuerda, se acusa a Benavides Vargas de ordenar destituir a Bersabeth Revilla del Ministerio Público y de haber realizado cambios en el Equipo "Cuellos Blancos" al relevar a los fiscales Luis Zapata Gonzales, Aurora Castillo Fuerman y Frank Almanza Altamirado.

En entrevista con Exitosa, el abogado de Patricia Benavides, Juan Peña, dijo que, al no haber evidencia suficiente, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) debe revocar su decisión y reponer en el cargo de fiscal de la Nación a su patrocinada, en el marco del caso 'La Fiscal y su Cúpula de Poder'.

Durante el programa Hablemos Claro con Nicolás Lúcar, la defensa de la suspendida fiscal indicó que no se puede iniciar un proceso inmediato en contra de su patrocinada ante la falta de elementos de convicción sobre las acusaciones en su contra.

"Si no hay evidencia suficiente, no se le puede abrir un proceso inmediato, menos una medida de suspensión. Si no hay evidencia suficiente, la JNJ debe revocar su decisión y dejar sin efecto la suspensión que tuvo con la doctora Benavides", declaró para nuestro medio.