"No me quiero morir aquí": Desgarrador testimonio de padre que denunció negligencia por muerte de su hija a causa de dengue

El último martes 25 de abril falleció una niña de 9 años a causa de dengue. El padre de la menor, Malaquías Chiguala de la Cruz, contó para Exitosa su testominio de cómo vivió una aparente negligencia médica tras llevar a su hija a ser atendida por especialistas.

Según relató Malaquías, la pequeña regresó nuevamente al centro médico Wichanzao a las 6 de la mañana de ese martes, luego de haber presentado vómitos con sangre durante las primeras horas del día.

El padre comenta que su hija estaba al borde del desmayo cuando el personal de salud le brindó una camilla para que pueda recostarse. Además, contó que presentaba una fuerte agitación que ponía nerviosa a la menor.

"Ella me decía 'no quiero morirme', me era totalmente desgarrador. Sin embargo, ellos venían, la miraban y salían", narró.

De acuerdo al padre, no fue hasta que la niña volvió a botar abundante sangre por la boca y la nariz, esta vez con tonalidades más oscuras, que el doctor optó por colocarle una máscara de oxígeno.

"En ese momento yo veo que muere mi hija, donde ellos le hacen colocar el oxígeno, y entonces comienza a reanimarla con las manos cuando mi hija ya no mostraba signos de nada", expresó.

Malaquías contó que recién en ese momento el personal médico de Wichanzao sube a la menor a una ambulancia para trasladarla al Hospital Regional. No obstante, de acuerdo al padre, ella ya no se encontraba con vida.

Este hecho lo pudo comprobar cuando, al llegar al mencionado centro de salud, uno de los doctores lo llamó para mencionarse que su hija "llegó cadáver" al lugar. Así pues, el progenitor afirma que presentará una denuncia con las pruebas ha podido recolectar.

Padre denuncia negligencia médica

Su hijo también está enfermo

Sin embargo, parece ser que las trágicas noticias no terminan para el señor Chiguala, pues su menor hijo de 3 años también ha presentado fiebre alta y ha tenido que llevarlo al mismo centro médico debido a la cercanía. Cabe precisar que, el padre de familia manifestó que solo lo llevó ahí para realizarle la prueba del dengue más no tiene planeado llevar tratamiento alguno.

En esa línea, mencionó que llegaría a pedir un préstamo bancario para atenderse en una clínica privada si es necesario.

"Mi hijito me decía 'papito no quiero morirme aquí igual que mi hermanita'", expresó.

De esta manera, el padre de la menor ha hecho público su pedido a la Defensoría del Pueblo, o alguna entidad del Estado, que pueda brindarle ayuda en su denuncia hacia el centro médico que habría cometido negligencia médica.