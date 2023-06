Pedro Barreto: El gobierno de Dina Boluarte tiene sobre sus espaldas la muerte de muchos peruanos

En comunicación con Exitosa, el cardenal Pedro Barreto Jimeno, cuestionó al gobierno de Dina Boluarte y al Congreso de la República por no reconocer sus errores en las muertes ocurridas en las protestas pasadas.

Luego de que la mandataria Dina Boluarte anuncie que tomará el mando del país hasta el 2026, descartando nuevas elecciones, el cardenal del Arzobispado de Huancayo expresó su opinión.

"Yo no voy a decir nada nuevo, yo he repetido que de alguna manera este gobierno de la señora Dina Boluarte tiene sobre sus espaldas la muerte de muchos peruanos, incluso (de algunos) que no tenían nada que ver con la protestas", expresó.