Piura: Se acaba el tiempo para ejecutar obras de prevención ante llegada del fenómeno El Niño

Los dirigentes de los asentamientos humanos (AA. HH) de Piura aseguran estar preocupados al no ver que las autoridades ejecuten obras de prevención para afrontar la llegada del fenomeno El Niño.

El tiempo se acaba y no hay acciones de prevención para afrontar el evento climático. Las autoridades poco hacen en acciones tan simples para poder fortalecer los AA. HH. y evitar las inundaciones que por tiempo de lluvias suelen ocurrir.

"Como lo está viendo en estos momentos no hay prevención. Lamentablemente, no hay prevención. Nuestras autoridades no se están preocupando por nuestro distrito. Lamentablemente, lo que dicen las autoridades es otra cosa", declaró John Andrada, dirigente de este asentamiento.