Piura: ¡Inédito! Videos demostrarían inocencia de padre encarcelado por presunta mala intervención policial

Los familiares y amigos del ciudadano José Yarlequé Córdova, se juntaron en los exteriores de la Corte Superior de Justicia de Piura para exigir su libertad ante una presunta mala intervención por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El acusado, quien trabajaba como lustrabotas, se encuentra actualmente recluido en el Centro Penitenciario de Piura por un periodo de 9 meses tras estar presuntamente involucrado en el crimen del obrero Edgar Omar Viera Viera, ocurrido el pasado 3 de abril en el Distrito de Castilla.

Según información brindada por sus familiares, el personal de la PNP que participó en la intervención a los presuntos homicidas, detuvieron a Yarlequé Córdova, a pesar de no estar implicado en el crimen.

Exitosa Perú tuvo acceso a material audiovisual exclusivo en el que se observa el supuesto accionar irregular de los agentes del orden. En las imágenes se visualiza como José Yarlequé, quien se encontraba sin polo y en ropa interior negra, se acerca al vehículo policial tras oír los gritos despavoridos de las personas y es subido por tres agentes a la unidad.

Además de ello, existen otras imágenes, las cuales ya se encuentran en manos del Poder Judicial del distrito de Castilla relacionadas al crimen del 3 de abril. En ellas se muestra el inicio de la gresca que acabó con la vida de Omar Viera Viera; sin embargo, no cuenta con la presencia del acusado.

Los familiares indicaron que la audiencia ha sido reprogramada para el próximo 3 de julio, debido a una falla en el sistema.

''Sí, se suspendió debido a que no hay sistema y yo creo que es responsabilidad del juez o del fiscal ver donde se realizará la audiencia. No es necesario ver a mi hermano más días dentro (del penal). Él se ha enfermado, está delgado, no quiere comer, no es justo (...) Ellos saben que mi hermano es inocente'', dijo Angélica Yarlequé, hermana del detenido.