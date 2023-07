Piura: Denuncian que bebé de 4 días falleció en hospital Santa Rosa en extrañas condiciones

La joven madre de una bebé que tenía tan solo 4 días de nacida denunció que su hija murió en extrañas condiciones en el hospital Santa Rosa de Piura. Los familiares de la víctima una exhaustiva investigación.

Eliz Diana Ayala Chamba es una joven madre de familia que exige una investigación sobre la muerte de su pequeña hija de apenas 4 días de nacida en el hospital Santa Rosa de Piura. Según anunciaron sus familiares, este centro de salud será denunciado ante el Ministerio Público.

En declaraciones para Exitosa Perú, Eliz contó que estando embarazada recibió una atención deficiente en el centro de salud de Los Algarrobos. Además, reveló que el domingo, 23 de julio, empezó a tener fuertes dolores de parto por lo cual la trasladaron al hospital Santa Rosa donde su hija nació con problemas de pulmones y corazón.

La afligida madre, quién solo comentó brevemente a la prensa, dijo que luego de 2 días, sorpresivamente, los médicos de turno certificaron el deceso de su menor hija, inclusive no le dieron explicación alguna. Asimismo, la joven madre asegura que su bebé se encontraba bien de salud.

En esa misma línea, Ayala Chamba indicó que el centro de salud Los Algarrobos le negaron la cesaría de emergencia, a pesar de los síntomas evidentes que ella manifestaba tener.

"No me la dieron (la cesaría) allá en la posta Los Algarrobos, desde que no me quisieron dar una cesaría, por más que iba que ya se me había hinchando 2 semanas antes, no me quisieron hacer nada hasta que me trajeron el día domingo a dar a luz acá (hospital Santa Rosa) pero todo lo voy a hacer (denuncia) desde la posta Los Algarrobos, desde allá voy a pedir justicia para mi", expresó la madre de familia.

La madre de Eliz, Viviana Chamba, realizó el mismo pedido de justicia, ella sostuvo que los médicos del hospital Santa Rosa que atendieron a su hija, deben rendir explicaciones y detallar el porqué del deceso de su nieta.

"Yo el día domingo la traje a mi hija 4:30 a.m. a dar a luz [...] Yo le pregunté a la Dra. y (me dijo): Una niña bien bonita y bien hermosa [...] Para el día lunes no me dejan entrar y le digo a mi hija: ¿Qué pasa hija? y me dice: La niña me la han llevado desde las 10 am y no me entregan", expresó.