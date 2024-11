Piura responde al ministro Manero: La sequía es terrible, no necesitamos versiones de gente que no conoce

El presidente de la Junta de Usuarios del Alta Piura, Arnulfo Adrianzén, comentó que la situación hídrica en la región es bastante crítica, más de lo que menciona el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero. El hombre indicó además que se estarían perdiendo más de 300 millones de soles por afecciones a la agricultura.

Como es de conocimiento público, el alto funcionario de Desarrollo Agrario y Riego se refirió a las predicciones meteorológicas del Senamhi en Piura, de las cuales señaló que no son realmente exactas. " Hay que tener mucho optimismo y tranquilidad, pero las predicciones del Senamhi nunca son exactas ", comentó.

Pese a ello, el representante de los usuarios altopiuranos indicó que, no tiene que ver mucho con las predicciones de Senamhi, sino con lo que ellos constataron al apersonarse al lugar en donde nacen las afluencias que alimentan los reservorios principales de la región, como el de Pohechos.

"A nosotros no nos ha contado el ministro, no nos ha contado el Senamhi, hemos estado ahí parados sobre el lugar de los hechos. Por lo tanto, la sequía es inminente y es terrible y no hay ninguna señal que en los próximos días pueda haber agua para la región de Piura en la cuenca hídrica de nuestra serranía", complementó.