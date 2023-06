Pucallpa: Abuelito interpreta temas de The Beatles y Luis Fonsi con hojas de árboles

27/06/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En Pucallpa, Misael Shica Tuanama es reconocido por poseer un talento inusual o incluso único en el Perú, pues interpreta temas músicales con hojas de árboles.

En su repertorio musical se pueden encontrar temas del clásico grupo The Beatles hasta 'Despacito' del cantante Luis Fonsi.

Crea melodías con hojas de árboles

Misael tiene actualmente 70 años, pero su inusual talento surgió desde su infancia. Crea sonidos utilizando hojas de limón, naranja o mandarina, aprendiendo con el tiempo que las hojas de los cítricos son las más resistentes ante las notas agudas.

En entrevista con el diario Trome, el abuelito de Pucallpa dio detalles acerca de su gran talento musical, el cual lo ha llevado hasta a participar en el concurso internacional ''Got Talent España''.

''Yo nací en una cuna campesina. Entonces, mis padres cosechaban el café y yo los acompañaba. Y como niño travieso, me iba alejando a 20 o 30 metros de la chacra a buscar frutas. Mi mamá me llamaba, me silbaba, pero yo no le hacía caso. Entonces, ella agarraba una hoja de café y silbaba con la nariz. Ahí nació la idea de tocar con la nariz, pero no me salió y tuve que aprender con la boca'' contó al medio local.

Además de ello, el músico reveló que las melodías que crea no son cualquier tipo de hoja, pues no todas son resistentes a las notas que debe sacar para las canciones.

''Acá, en Perú, exclusivamente lo hago con hojas de cítricos, limón, mandarina, naranja. (...) Tienen mayor resistencia a las notas agudas (...) No son tan gruesas, ni lizas. Término medio'', respondió.

En cuanto a los géneros que interpreta, Misael señaló que inició con música tradicional de la selva, luego fue experimentando con otros hasta interpretar cumbias, temas de The Beatles hasta de Maná; sin embargo, sus interpretaciones favoritas suelen ser las baladas de Andrea Bocelli y Frank Sinatra.

''Yo empecé con música tradicional de la selva. Luego cumbias y cuando me tocó viajar al extranjero, pedí sugerencia a un amigo, me dijo que aprenda música internacional. Toco 'The Beatles', 'Maná' (...) Más me aboco a la balada, Andrea Bocelli, Frank Sinatra'', señaló al medio de comunicación.

Asimismo, el artista reveló que se considera melómano, pues la música significa todo para él. Esto incluye al reggaeton y al huayno.

''La música es todo para mí. No creas que reggaetón no me gusta, pero, así como el huayno, tengo que hacerlo bien. El reggaetón tengo que hacerlo bien. Estoy ensayando'' agregó.

Actualmente, Misael Shica Tuanama es reconocido en las calles como el abuelito de Pucallpa que interpreta temas músicales con hojas de árboles. Un talento que no cualquiera posee y el cual lo ha llevado a participar en un concurso internacional.