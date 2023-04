Tragedia en Huaral: Los milagrosos 10 minutos de recreo que le salvaron la vida a estudiantes de colegio destruido por deslizamiento de cerro

14/04/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El director encargado de la Institución Educativa 20265 Los Atavillos, Vicente Fernando Muñante Munaico, contó los detalles del momento de tensión que vivieron los estudiantes y personal docente del colegio al percatarse del deslizamiento de un cerro aledaño en la provincia de Huaral.

Como se sabe, la mañana de este jueves una avalancha cayó sobre la localidad de La Perla en el distrito de Atavillos Bajo. Producto de la tragedia falleció una mujer de 63 años, 3 personas han sido reportadas como desaparecidas y más de 15 viviendas resultaron sepultadas.

Uno de los inmuebles más próximos a la caída del cerro fue el mencionado colegio, en donde horas antes se venía suscitando un simulacro de inundación a raíz de las intensas lluvias. El director Muñante relata que al culminar el horario regular de recreo de ese día decidieron darles 10 minutos más de receso debido a que se les había recortado su tiempo de duración.

"Yo digo vamos a darle 10 minutos más a los chicos por el simulacro que se ha realizado el día de hoy, entonces no pasaron ni cuatro minutos cuando en eso escucho un rayo en la parte alta del cerro. Yo le digo a mis colegas que va llover, pero ellos me dicen que no porque esta haciendo sol", contó.

Sin embargo, tan solo segundos después los docentes se percataron que una porción de tierra del cerro se desprendía. De inmediato alertaron a sus alumnos para que empiecen a salir y ponerse a buen recaudo.

"En ese momnento hemos dicho 'se viene el cerro' y lo único que hemos hecho es decirle a los chicos 'salgan, corran corran' y los hemos sacado a los chicos corriendo a la puerta principal", declaró Muñante.

Los milagrosos 10 minutos

Dramática situación

Entre lágrimas, el director cuenta que vivieron un drámatico momento al escuchar gritar y llorar a sus pequeños estudiantes mientras todo el personal docente intentaba salvarles la vida y evacuarlos.

Según sus declaraciones, están en coordinacion la UGEL 10 de Huaral para brindarle soporte socioemocional tanto a los padres como a los estudiantes; asimismo, comentó que están trabajando para reanudar las labores educativas en las pocas aulas que aún siguen en pie.

Así fue como 10 milagrosos minutos de recreo lograron salvar la vida de los más de 35 alumnos de la Institución Educativa 20265 Los Atavillos.