Trujillo: Intensas lluvias causaron colapso de 4 viviendas y otras 8 están a punto de caerse

13/03/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Las intensas lluvias siguen afectando el norte del país. Esta vez Trujillo se vio perjudicado por un huaico que arrasó con 4 viviendas, dejándolas totalmente inhabitables, y a otras 8 las dejó en riesgo de caerse.

El pasado viernes 10 de marzo se registró alrededor de las 9:30pm fuertes precipitaciones en el sector Villa Marina, distrito de Salaverry, provincia de Trujillo. La mañana siguiente, las viviendas de la zona amanecieron completamente inundadas, a tal punto que los vecinos comentan que el agua le llegaba a la altura de la rodilla.

Los pobladores del lugar indican que varias casas se habían caídos y dos niños habían quedado sepultados por el huaico. Fueron los propios vecinos quienes se encargaron de rescatar a los dos menores.

"Yo salí y desenterré a la niña y otros vecinos ayudaron al niño. No tuve miedo y solo fui a ayudar. Todo estaba inundado, chamo, ahora no tengo dónde ir, no tenemos agua, luz, se robaron mi cocina, no tengo nada, tengo hambre", describe Manuel Sánchez Quevedo, vecino de la zona.

La dirigente de la manzana V6, Patricia Romero, relata que, a partir del colapso de las viviendas, el servicio de alcantarillado ha quedado destruido y los olores fétidos que se producen han empezado a afectar a todos los vecinos.

"El alcalde ha venido al igual que la Defensoría del Pueblo a ver la situación, pero hasta el momento no recibimos ninguna ayuda. Hay temor de que llueva nuevamente y se caiga", refirió Romero.

En esa misma línea, informó que lo sucedido con las viviendas es producto de que la empresa que las construyó no puso ninguna base, pues se eligió construir sobre arena en lugar de terreno firme.

Viviendas colapsas en sector Villa Marina

No son los únicos perjudicados

Además del sector Villa Marina, los vecinos de la asociación Anina Zannier reportan que sus viviendas también se han visto afectadas por las inundaciones. Según comentan, al menos 7 familias han perdido sus inmuebles debido al problema del alcantarillado.

La empresa Sesuveca se encuentra enviando ayuda para las personas damnificadas, quienes también están siendo apoyadas por miembros de la Iglesia de Los Santas de los Últimos Días.

La emergencia en el norte del país ha sacado a relucir los problemas preexistentes en estas regiones. El reporte de colapsos de viviendas solo es un ejemplo más de la inacción de las autoridades respecto a los planes de prevención de esta situación de riesgo.