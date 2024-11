Abogada de Agustín Lozano califica detención preliminar como "injusta" por no haber indicios de obstrucción

Giulliana Loza, abogada de Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), calificó la reciente detención preliminar de su patrocinado como "injusta" y "desproporcionada". Asimismo, indicó que no existen actos de obstrucción, como peligro de fuga.

En conversación con Karina Novoa en el programa 'Informamos y Opinamos, Loza expresó su rechazo a la medida de prisión preliminar por 15 días dictada contra su defendido, argumentando que no existen indicios suficientes de obstrucción ni riesgo de fuga que justifiquen esta acción.

"Lo que nosotros lamentamos es que es una medida no solamente es injusta sino desproporcionada a los efectos del momento. Para poder dictar una medida de prisión preliminar (...) Se requiere principalmente que exista un riesgo procesal, un riesgo de fuga y un riesgo de obstrucción y en este caso lejos de que exista ello, la Fiscalía no presenta elementos de convicción o sustento que amerita esta posibilidad", declaró para Exitosa.

En esa misma línea, la abogada subrayó que la acusación de obstrucción se basa únicamente en su cargo como presidente de la FPF, lo cual, en su opinión, no constituye una prueba sólida de que Lozano intentaría interferir con la investigación.

"En cuanto a la obstrucción que es lo más grave, solamente el argumento radica en que siendo presidente de la Federación Peruana de Fútbol , dice que "pudiera especularse que va a obstruir a la acción de la justicia", no tiene sentido, no tiene sustento", agregó.

Además, la letrada cuestionó que el supuesto delito de lavado de activos se use como sustento para ordenar la detención preliminar, pues considera que este tipo de acusación, por sí sola, no amerita la privación de libertad sin una justificación clara de riesgo procesal.

"Lavado de activos no es sustento para que a una persona se le pueda privar de su libertad por 15 días, tiene que existir un riesgo. ¿Cuál es el riesgo procesal que existe en este caso?. ¿A razón de qué es la urgencia de esta detención preliminar?. ¿Para hace qué?, no lo terminan de decir, de hecho, no lo dicen. El Ministerio Público no dice porqué es urgente inmediato detenerlos", subrayó.