Abogado de Andrés Hurtado critica prisión preventiva contra su patrocinado: "Bastaba con colocar impedimento de salida"

En entrevista con Exitosa, el abogado de Andrés Hurtado, Elio Riera, criticó al Poder Judicial (PJ) por dictar 18 meses de prisión preventiva contra su patrocinado y señaló que "bastaba con colocar impedimento de salida" contra 'Chibolín'.

En conversación con Karina Novoa en el programa 'Informamos y Opinamos', el letrado se mostró en contra de la medida dictada por el juez Juan Carlos Checkley y apuntó que el PJ pudo haber optado por otras alternativas.

"Bastaba con colocar impedimento de salida y no se iba a ningún lugar. Por último, vigilancia electrónica. Póngale grillete para que lo sigan o detenido en su casa con un policía al costado (...) Es el razonamiento jurídico del magistrado Checkley, pero yo discrepo razonablemente y considero que no es proporcional", declaró a nuestro medio.

Asimismo, Elio Riera indicó que su defendido tiene derecho a decidir no realizarse un examen para determinar si padece el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH).

Del mismo modo, manifestó que su patrocinado sufrió una "afectación emocional" durante control de identidad e indicó que ello llevó a 'Chibolín' a "no dar la información correcta".

"Toda persona tiene derecho a abstenerse a realizar algún tipo de examen, la obligación es acudir con el oficio ante la autoridad (...) El señor Andrés Hurtado tuvo una afectación emocional. No es fácil llegar ante un juez supremo y ser citado para este tipo de diligencias (...) ¿El señor no dio la información correcta? No la dio, pero la audiencia de prisión preventiva ha servido para presentar nuestros arraigos", agregó.