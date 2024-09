"Soy el único caso mundial con 6 Covid": Andrés Hurtado pide evaluación médica por presuntas enfermedades

Durante la audiencia de control de identidad, el detenido Andrés Hurtado 'Chibolín' solicitó al juez Juan Carlos Checkley contar con una evaluación médica. El exconductor de televisión alega que su salud se ve afectada por varias enfermedades que padece, destacando que es el único caso en el mundo que tuvo seis veces Covid.

En medio de la detención preliminar en su contra, el controvertido humorista realizó los procedimientos conforme a la ley, las cuales incluye la identificación del implicado para el registro de sus datos. En su intervención, Hurtado enlistó algunas de sus presuntas dolencias, pidiendo que sea atendido por un profesional de salud.

En esa línea, mencionó que su médico sostuvo que el 15% de sus pulmones estaban comprometidos. Pese a tal circunstancia, aseguró sentirse bien. "No es una película hindú", comentó sarcásticamente, ante la presencia del juez y los medios de comunicación.

Previamente, el polémico personaje de la televisión fue consultado por los números telefónicos que posee. Ante esto, 'Chibolín' indicó que, en esos momentos, no recordaba ninguno. Posteriormente, aclaró el motivo por el cual se le hace difícil memorizar ciertas cosas, revelando que posee un trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDH).

"Cuando me preguntan, por ejemplo teléfonos, cualquier cosa más, pedía si me podría ayudar con un neurólogo. porque cuando era niño no sabía lo que era TDH. He tocado este tema durante 10 años, Y es de revelación pública sobre esta enfermedad mía", indicó