Abogado de Andrés Hurtado denuncia presiones irregulares de la Fiscalía contra exconductor de TV

En diálogo con Exitosa, el abogado de Andrés Hurtado, Elio Riera, denunció presiones irregulares por parte de la Fiscalía en contra de su patrocinado. El letrado asegura que estas actitudes corresponden a una falta de objetividad por parte de algunos fiscales, mientras continúan las investigaciones que se le siguen al exconductor de televisión, involucrado en presuntos delitos.

Durante el programa Informamos y Opinamos, Riera aseguró que aún existe una posibilidad de que Hurtado, conocido popularmente como 'Chibolín', pueda salir en libertad. El letrado ha presentado los recursos respectivos, por lo que espera que estos sean resueltos en un par de meses. No obstante, denunció que su representación legal se ha visto limitada debido a medidas tomadas por la Fiscalía.

"Hay muchas incidencias que lamentablemente tienen que ser tomadas en cuenta. Los abogados tenemos limitaciones para defender a nuestros clientes. En los penales, no comprendo por qué un fiscal puede ingresar con celulares, laptops, y la defensa no. No comprendo porque los fiscales te piden guardar tu celular en una cajita", manifestó en un inicio.