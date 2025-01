Agresión contra policías en Áncash: Defensoría PNP pide destituir a fiscal provincial que liberó a agresores

El director general de la Defensoría de la Policía Nacional del Perú, Máximo Ramírez, se refirió a la fiscal que liberó a los implicados en la agresión contra dos policías en la comunidad de Llamellín, en Áncash. Según el funcionario, la representante del Ministerio Público habría calificado la cruenta agresión como un caso de lesiones leves.

Indignado, el jefe de la Defensoría del Policía acotó que los hechos eran evidentes respecto a la agresión que sufrieron los miembros de la PNP. Ante ello, detalló que, debido a la negligencia mostrada por parte de la fiscal Sonia Ester Cerna Vargas, esta debería ser sancionada con su destitución de la función fiscal.

"Yo no sé cómo esta señorita funge de ser fiscal porque la verdad que es una vergüenza. (...) Lejos de sacar una disposición fiscal, solamente va y, en el cuaderno de la comisaría, hace un proveído, lo cual no es legal, que les den libertad porque no está probado todavía las agresiones que se han dado a los efectivos policiales", detalló Ramírez.