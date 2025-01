"Una ley con tu nombre": García Belaunde critica a parlamentarios por aprobar ley que permite cobro de sueldo y pensión

En las últimas horas, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra un grupo numeroso de congresistas tras haber aprobado una ley que les permite cobrar doble sueldo: el de parlamentario y el de militar o policía en retiro.

Los padres de la patria acusados por el Ministerio Público del presunto delito de negociación incompatible en agravio del estado fueron: José Daniel Williams Zapata, Jorge Carlos Montoya Manrique, Roberto Enrique Chiabra León, José Ernesto Cueto Aservi, Alfredo Azurín Loayza, Hamlet Echevarría Rodríguez, Américo Gonza Castillo, Carmen Patricia Juárez Gallegos, Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu, Pedro Martínez Talavera y Lucinda Vásquez Vela.

Por ello, Exitosa conversó con el excongresista Víctor García Belaunde, para conocer sus sensaciones sobre esta polémica denuncia. En primera lugar, el exparlamentario aseguró que esta ley aprobada es una falta de ética ya que se trata de una norma que los beneficia claramente.

Al ser consultado por las recientes de declaraciones de José Cueto, quien aseguró que llegó al Parlamento para buscar el beneficio de los militares en retiro, García Belaunde aseguró que su propósito era noble, pero que debió haber permitido que ese beneficio se aprobado en el siguiente periodo congresal.

"Respeto mucho al señor Cueto, lo aprecio, lo admiro, pero me parece que aquí está totalmente equivocado. Esta es una vieja costumbre, los estados no pagan dos sueldos, dos salarios o dos pagos, si tú estás en el Congreso y eres militar, tú escogerás con que sueldo te quedas y escogerás el que más te convenga", añadió.

En esa misma línea, García Belaunde dejó en claro que la Fiscalía no hizo bien en denunciar a los congresistas señalados dejando en claro que debió ser la Comisión de Ética la que sancione a estos padres de la patria.

"De acuerdo al artículo 93 de la Constitución, los parlamentarios no son responsables por sus votos ni por sus opiniones. Yo creo que la Fiscal de la Nación no ha hecho bien en denunciarlos por eso, porque no son responsables por sus votos, aunque sabemos como han actuado, y por lo tanto posiblemente no han cometido delito, pero si una inconducta parlamentaria por la Comisión de Ética y no por la Fiscalía", finalizó.