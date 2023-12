Alberto Fujimori: Jueces del TC denuncian que no fueron consultados sobre fallo que libera a expresidente

Los jueces Manuel Monteagudo y César Ochoa del Tribunal Constitucional (TC) denunciaron que no fueron consultados acerca del fallo que ordenó la liberación del expresidente Alberto Fujimori.

El primero compartió su sorpresa frente a la resolución emitida por sus colegas Gustavo Gutiérrez, Francisco Morales y Luz Pacheco, que dispone al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) la inmediata liberación del exjefe de Estado.

A detalle, Monteagudo Valdez apuntó que sus compañeros conocían bien su postura, pero por tratarse de una resolución que desconoce las directrices de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) debía debatirse en el Pleno del TC.

"No me fue consultada. Definitivamente, conocían mi opinión, pero más allá de ello hay un procedimiento que se tiene que seguir. Si el TC en esa resolución va a desconocer la eficacia de las decisiones de la Corte Interamericana y va a decir, como lo dice en la resolución, que la Corte Interamericana no es parte en este proceso, yo creo que este tipo de afirmaciones deben ser sometidas al órgano máximo que es el pleno", expresó en La República.