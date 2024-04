Alejandro Sánchez: Abogado de dueño de casa en Sarratea aclara que apelaron negativa de EE.UU. a asilo

En exclusiva para Exitosa, el abogado de Alejandro Sánchez, dueño de la casa en Sarratea, se pronunció tras la expulsión de su patrocionado e aclaró que aún no podrá retornar a Perú debido a que han apelado a la negativa de EE. UU. a su asilo.

El pronunciamiento del letrado tuvo lugar en la mañana de este viernes 12 de abril tras la presunta detención de su cliente. Al respecto, aseguró que la información que daba por hecho su captura es falsa.

Según explicó el abogado de Alejandro Sánchez, el dueño de la casa en Sarratea permanece en un centro de reclusión a la espera de que se resuelva su recurso de apelación.

"Es falso la captura (de Alejandro Sánchez). No es cierto que lo hayan capturado, él está en un centro de reclusión para los que solicitan asilo desde hace mucho tiempo. Le negaron el asilo pero apeló y por eso su petición aún no se ha resuelto. No lo pueden apelar antes de resolver eso, no es cierto que se haya presentado medida cautelar. Creo que pretendieron crear una cortina de humo", dijo a nuestro medio.