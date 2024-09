Andrés Hurtado debería ser investigado por presunta organización criminal y otros delitos, asegura Martín Salas

En diálogo con Exitosa, el exfiscal anticorrupción, Martín Salas, indicó que la investigación iniciada contra Andrés Hurtado es válida puesto que existen evidencias de su conexión con autoridades del Estado.

En conversación con Karina Novoa en el programa 'Informamos y Opinamos', el experto manifestó que, por todos los casos que involucran al conductor de tv, este podría estar liderando una presunta red de favores ilícitos, a través de tráfico de influencias.

Asimismo, Martín Salas cuestionó la veracidad del vídeo donde aparece Andrés Hurtado en una clínica y no descartó que el presentador no se encuentre en el país.

"Ese video hay que analizarlo con pinzas. Yo no he visto ahí una bata de clínica. No le he visto la pulserita de las clínicas o de los hospitales. Me parece más una pantomima, algo creado para distraer a la opinión pública (...) sin descartar la posibilidad de que de repente ya no se encuentre en el país", agregó.