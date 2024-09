'Waykis en la sombra': Mateo Castañeda solicitó anular declaración de testigo protegido durante audiencia

El abogado Mateo Castañeda, quien es investigado por el caso 'Waykis en la sombra', pidió a través de su defensa que se anule la declaración de un testigo protegido, el cual lo señala en uno de los presuntos casos de corrupción. Esto ocurrió durante la audiencia fiscal que solicita 36 meses de prisión preventiva en su contra.

Eduardo Barriga, quien asume la defensa legal del Castañeda, justificó en la audiencia virtual de hoy, martes 10 de septiembre, el pedido de su patrocinado, quien solicita se declare nulo lo revelado por el testigo protegido 8-2024, quien es identificado como Juan José Enciso Torres, quien habría sido favorecido en su contratación de Provías Descentralizado.

Basándose en la tutela de derechos, el abogado sostuvo que la declaración vertida el pasado 19 de abril se dio de forma ilegal, además de no respetarse adecuadamente el proceso. Por ello, sugiere que no habría motivo para un pedido de prisión preventiva contra su defendido.

En esa línea, también se busca anular otras diligencias realizadas en aquella fecha, las cuales incluían el reconocimiento fotográfico y la verificación de un inmueble.

Con respecto a lo mencionado anteriormente, Barriga cuestionó que la declaración del testigo haya sido tomada sin su presencia. Además, presentó una grabación en donde Enciso habría indicado que actuó debido a amenazas.

"Cuando yo lo llamo el 4 de junio y le pregunto '¿Tu eres testigo protegido?', porque tengo que verificar si hay incompatibilidad porque ahora estoy defendiendo a Mateo Castañeda y no puedo a la vez defender a un testigo protegido no develado en ese momento, me va a meter en problemas. Él me acepta, 'sí, soy testigo protegido', y me narra los hechos cómo fue conminado, amenazado y presionado", aseveró