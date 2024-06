Caos en Jorge Chávez: Fiscalía advierte indicios de presunta omisión de funciones por parte de Corpac

La Fiscalía de la Nación advirtió la existencia de indicios del presunto delito de omisión de funciones por parte de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), en el marco de fallas del sistema eléctrico de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el Ministerio Público (MP) informó que esta medida se tomó a cargo de la Fiscalía Especializada de Prevención del Delito del Callao.

De tal modo, se conoció que tras realizar el procedimiento preventivo, se derivó los actuados a la mesa única de partes de las Fiscalías Corporativas Penales del Callao para que investiguen de acuerdo a sus funciones.

Cabe mencionar que, en medio de esta situación que ha generado caos entre diversos ciudadanos, el presidente de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), José Luis Barrios, descartó presentar su renuncia al cargo tras la interrupción de vuelos por inconvenientes en el sistema de iluminación del aeropuerto Jorge Chávez.

A través de declaraciones a los medios de comunicación a su salida de la Comisión de Defensa del Consumidor en el Congreso de la República, Barrios descartó dimitir de dicha jefatura en Corpac ante esta medida que causó gran caos entre diversos ciudadanos.

"(¿Usted va a presentar su cargo a renuncia?) No no no, de ninguna manera, descartado", dijo a la prensa, ante quienes también asumió su responsabilidad sobre un mantenimiento del sistema interno en el aeropuerto Jorge Chávez.