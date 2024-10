Elizabeth Peralta no podrá abandonar el país: Ordenan 18 meses de impedimento de salida por caso 'Chibolín'

En exclusiva para Exitosa, el abogado de Elizabeth Peralta, Benji Espinoza, informó que el Poder Judicial (PJ) ha ordenado 18 meses de impedimento de salida contra su patrocinada. La fiscal viene siendo investigada por el Ministerio Público por estar vinculada a presuntos delitos de cohecho junto a Andrés Hurtado, en el marco del caso 'Chibolín'.

Durante el programa Informamos y Opinamos, el letrado reveló que este martes 22 de octubre fueron notificados por el PJ de la restricción que impide a su defendida de cruzar los límites fronterizos. Asimismo, resaltó que el mismo juzgado que rechazó su prisión preventiva, ahora impuso dicha medida.