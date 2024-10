Caso Chibolín: Abogado de Luz Peralta acusa que MP ejecutó allanamiento encubierto contra su patrocinada

El abogado de la fiscal Elizabeth Peralta, Benji Espinoza, se refirió al caso en que está incluida y que también incluye al excomediante Andrés Hurtado 'Chibolín', sobre esto, destacó que la Fiscalía habría ejecutado un allanamiento encubierto contra su patrocinada.

Según lo expuesto por el jurista, la Fiscalía habría desarrollado un primer allanamiento a la oficina fiscal de su defendida. Ello con el fin de recabar información, sin embargo, no habrían contado con la orden del juez en cuestión. Espinoza detalló que este se dio bajo otro nombre, más bien burocrático, y no como un allanamiento, sin embargo, cumplió con la misma función investigativa.

Entre ello, explicó que están solicitando la exclusión de las evidencias, puesto a que ello implicaría una violación a la ley ya que este tipo de acciones deben contar con la aprobación de un juez.

En otro momento, el letrado que alguna vez también defendió al otrora jefe de Estado, Pedro Castillo, dio a conocer que se le había notificado a la fiscal Elizabeth Peralta de un impedimento de salida impuesto por 18 meses. Ello con el fin de que no salga del país durante lo que duren las investigaciones.

"Acaban de notificarnos hoy, que el Juzgado de investigación preparatoria que rechazó la prisión preventiva de la doctora Peralta, le ha impuesto 18 meses de impedimento de salida del país. Porque esto obedece a una razón, la Fiscalía pidió que mi cliente no salga del Perú, no cruce las fronteras, no se vaya a ningún otro país, mientras la investigación prospere, avance y se desarrolle y nosotros aceptamos, porque la Dra. Peralta quiere estar en el Perú", aclaró.