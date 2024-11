Darwin Condori: Hallan muerto a policía acusado de asesinar a Sheyla Cóndor en Comas

El policía acusado de asesinar a Sheyla Cóndor en Comas, Darwin Condori, ha sido hallado sin vida en un hostal de San Juan de Lurigancho (SJL). Tras encontrar su cadáver fue trasladado hasta la clínica San Juan Bautista, lugar donde se certificó su muerte.

La Policía Nacional del Perú (PNP) llegó hasta el hotel 'Las Perlas' luego de recibir un llamado de alerta, en el lugar se encontró el cuerpo sin vida del suboficial de tercera a quién se le investigaba por el feminicidio de la joven de 26 años.

Según se detalló, el cadáver de Darwin Condori (25) fue hallado alrededor de las 11:30 de la mañana en la habitación 303 del hospedaje ubicado en la Calle Las Perlas Nro. 1755 en el distrito de San Juan de Lurigancho. El acta policial señala que el feminicida fue encontrado "suspendido con una correa en el rack de una televisión".

El coronel de la División de Homicidios, Ricardo Espinoza, indicó que las autoridades a cargo del caso ya se encontraban recorriendo las diferentes viviendas que tenía Condori en SJL, Comas y Andahuaylas. Sin embargo, el sujeto se hallaba en un hostal de SJL.

A detalle, comentó que los equipos de Inteligencia e Investigación Criminal fueron alertados de la presencia de Condori en el hospedaje a través de sus canales de comunicación. En esa línea, aseguró que existía un operativo de búsqueda al autor de Condori Antezana.

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, aseguró desde la noche del último lunes se empezó con la intervención de "más de 23 hoteles" en el distrito de San Juan de Lurigancho.

El titular del Mininter indicó que, al tomar conocimiento del antecedente por abuso sexual, ordenó a la Oficina de Asuntos Internos del Ministerio del Interior para que se "constituya en la Inspectoría General de la Policía Nacional, en el equipo #16".

"A este señor no se le rinde ningún honor. Ningún ´policía asiste a sus sepelio. Si tomo conocimiento, tengan en cuenta que serán automáticamente pasados a situación de retiro por medidas disciplinarias. Penosamente no lo encontramos con vida porque sí lo hubiéramos encontrado con vida no solo lo hubiéramos sometido a la justicia, sino que le hubiera aplicado todas las medidas disciplinarias que se merece", aseguró.