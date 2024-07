Ernesto Blume y Domingo García defienden la institucionalidad y no a la presidenta, sostiene el expresidente del TC

El expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Óscar Urviola, dio a conocer su postura en torno a la defensa de los constitucionalistas Ernesto Blume y Domingo García en recurso presentado ante el máximo órgano de interpretación de la Constitución en caso 'Rolex'.

Urviola aseguró que tanto Blume como García no defienden a la presidenta Dina Boluarte, sino a la investidura que ostenta que es la institucionalidad de la Presidencia de la República.

"La intención es que el Tribunal Constitucional pueda decir algo respecto a cómo se debe investigar al presidente, no están defendiendo a la señora Dina Boluarte, sino a la institucionalidad de quien representa la más alta dignidad", expresó.

El extribuno también calificó de "inconcebible" que el coronel de la Policía Nacional del Perú, Harvey Colchado, haga "escarnio" tras publicar una fotografía en el que dio alusión a lo ocurrido en el allanamiento.

En #NPortada , el expresidente del TC, Óscar Urviola, aseguró que García Belaunde y Blume no buscan defender a Dina Boluarte sino a la institución de la Presidencia Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/vX3gWK49ve

Además, Óscar Urviola consideró que en la investigación contra la presidenta por el caso 'Rolex' no se guardaron las consideraciones que correspondieron a una alta investidura.

El recurso de agravio constitucional en referencia es el presentado ante el Tribunal Constitucional que busca, según su autor Marco Riveros, defender la legalidad y el debido proceso.

En su argumentación, el titular de la Fiscalía, Juan Carlos Villena, habría incurrido en una falta tras investigar a la presidenta sin ser fiscal de la Nación, así como iniciar la pesquisa sin presentar la denuncia constitucional ante el Congreso de la República.

"El Ministerio Público, precisamente por un fiscal interino, no cumplió. Inició la investigación, no hizo la denuncia ante el Congreso de la República y siendo interino y sin la competencia del caso solicitó a un juez de investigación preparatoria, quien le otorgó las facilidades para hacer un allanamiento y no estuvo presente", expuso Riveros.