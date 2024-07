Caso Rolex: Fiscalía habría vulnerado el debido proceso contra Dina Boluarte, advierte abogado

En diálogo con Exitosa, el abogado que ingreso el recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional (TC), Marco Riveros, aseguró que la Fiscalía de la Nación, a través del fiscal Juan Carlos Villena, vulneró el debido proceso contra Dina Boluarte en el caso 'Rolex'.

Inició sus argumentos señalando que cuestionan a Villena porque, al realizar la indagación, no veló por el principio de legalidad, el cual fue ser fiscal de la Nación y no interino.

El letrado precisó que para ejercer cargo de titular del Ministerio Público se debe juramentar ante el presidente de la República, así lo señala su ley orgánica. En tal sentido, explicó las reglas que no respetó el MP para un presidente:

Asimismo, argumentó que sumado a lo señalado el sucesor de Patricia Benavides inició la pesquisa sin hacer la denuncia constitucional al Congreso de la República y siendo interino hizo solicitudes al Poder Judicial.

"El Ministerio Público, precisamente por un fiscal interino, no cumplió. Inició la investigación, no hizo la denuncia ante el Congreso de la República y siendo interino y sin la competencia del caso solicitó a un juez de investigación preparatoria, quien le otorgó las facilidades para hacer un allanamiento y no estuvo presente", expuso.