Extinción de dominio: Fiscalía alerta que investigados por corrupción recuperarán su dinero tras modificación

En las últimas horas, el Congreso de la República aprobó la modificación de la ley de extinción de dominio la cual debilitaría significativamente al Poder Judicial, Ministerio Público y Fiscalía en la lucha contra la delincuencia organizada.

Por ello, Exitosa conversó con el fiscal adjunto supremo titular Mirko Cano, para conocer sus sensaciones sobre este dictamen. En primer lugar, el titular de justicia lamentó la decisión tomada por los parlamentarios y detalló la serie de consecuencias que traería para la jurisprudencia nacional.

Cano precisó que una de las principales herramientas cuando investigan casos como lavado de activos, entre otros, es corta el flujo de dinero de las bandas para debilitarlas y así aligerar el proceso. Sin embargo, tras esta aprobación, los investigados podrán recuperar las propiedades y bienes que ya han sido incautadas por la Fiscalía.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En diálogo con Exitosa, el fiscal adjunto supremo titular Mirko Cano aseguró que el Congreso está dañando el sistema con la aprobación de la ley sobre extinción de dominio. Además, informó cuáles serán los casos afectados. "No se dan cuenta del... pic.twitter.com/B2ykwWXJ4z

Dentro de los casos más emblemáticos, el fiscal señaló que la investigación a temas de terrorismo también sufrirán grandes bajas debido a que tendrán que esperar hasta que haya una sentencia firme, según lo aprobado por la nueva ley.

"No se han dado cuenta la dimensión del daño que le están haciendo al sistema. Primero, el dinero de las organizaciones no podremos tocarle hasta que exista una sentencia firme. Y usted cree que las bandas van a guardar su dinero esperando que se les sea embargadas. No se han dado cuenta que atacan el combate contra el terrorismo", añadió.