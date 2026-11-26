26/11/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial anunció oficialmente este jueves que tres jueces supremos presentaron formalmente su candidatura a la presidencia de la institución para el periodo 2027-2028 durante una sesión de Sala Plena, en el proceso de sucesión de Janet Tello Gilardi, cuyo mandato culminará en diciembre este año.

Tres jueces supremos disputarán conducción del PJ

Los postulantes inscritos de manera oficial son Carlos Arias Lazarte, Ulises Yaya Zumaeta y Ramiro Bustamante Zegarra. De acuerdo con la información difundida por la institución, cada uno presentará su visión y propuestas para la conducción del organismo el próximo lunes 30 de noviembre, a las 2:30 p.m., en una sesión que será transmitida a través de la señal de Justicia TV.

Conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial, la elección se define mediante votación secreta en Sala Plena entre los jueces supremos titulares por mayoría absoluta, sin posibilidad de reelección inmediata.

#Importante En sesión de Sala Plena, tres jueces supremos presentaron de manera oficial su candidatura a la Presidencia del Poder Judicial para el periodo 2027- 2028: - Carlos Arias Lazarte - Ulises Yaya Zumaeta - Ramiro Bustamante Zegarra https://t.co/8JFfvhjpNH — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) November 26, 2026

Perfil y actividad reciente de los tres postulantes

Carlos Arias Lazarte ejerce como juez supremo titular en la Corte Suprema e integra espacios jurisdiccionales y académicos vinculadas al derecho civil, de familia y ambiental.

Durante 2026 ha participado en audiencias de casación sobre tenencia compartida, en actividades académicas universitarias y en labores vinculadas a la Comisión Iberoamericana de Justicia Medioambiental.

Carlos Arias Lazarte

Ulises Yaya Zumaeta se desempeña como juez supremo y ha tenido presencia en iniciativas de modernización y cooperación interinstitucional del Poder Judicial.

En los últimos meses ha figurado en actividades vinculadas al uso responsable de la inteligencia artificial en la labor jurisdiccional bajo supervisión humana, así como en la coordinación interinstitucional de acuerdos de cooperación internacional en materia de propiedad intelectual.

Ulises Yaya Zumaeta

Ramiro Bustamante Zegarra es juez supremo titular con trayectoria enfocada en la reforma procesal, la oralidad civil, el despacho judicial y la representación institucional en foros y tratados internacionales.

A lo largo de 2026 ha intervenido en foros internacionales para destacar el modelo de oralidad civil como herramienta de celeridad judicial y ha recibido reconocimientos en el marco de las actividades conmemorativas de la judicatura.

Ramiro Bustamante Zegarra

Con la oficialización de Carlos Arias Lazarte, Ulises Yaya Zumaeta y Ramiro Bustamante Zegarra, el Poder Judicial entra en la recta decisiva de su renovación directiva para 2027-2028 tras el cierre de la gestión de Janet Tello Gilardi. La exposición pública de planes este 30 de noviembre marcará el primer termómetro de cara a la votación en Sala Plena.