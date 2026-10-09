Senado: José Castillo niega que exista terrorismo en el país durante debate de facultades

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El intenso debate por la delegación de facultades en la Comisión de Constitución del Senado sumó un encendido capítulo político tras las controversiales declaraciones del parlamentario José Castillo Terrones, hermano del expresidente Pedro Castillo, reo en Barbadillo.

Combatir el crimen sin calificar de terrorismo

Al abordar la problemática del crimen en las zonas limítrofes del país, el legislador sugirió buscar métodos alternativos para enfrentar a las bandas armadas sin clasificarlas bajo el rótulo de terroristas, lanzando una afirmación que generó polémica.

"Ustedes han visto que en esto hay terrorismo, [...] en el Perú ya se dijo que el terrorismo ya no había, terminó, pero si en las fronteras con otros países hacen todo ese daño, eso yo he dicho que se discuta cómo se va a controlar", aseveró en su intervención.

#Ahora | El hermano del expresidente Pedro Castillo asegura que no existe terrorismo en el Perú. El senador de Juntos por el Perú llama al debate a sus colegas@exitosape pic.twitter.com/cqJasOgykg — Omar Coca (@OmarCoca_) October 9, 2026

Una lectura desligada de la realidad nacional

La tajante postura del parlamentario tropieza directamente con el diagnóstico oficial de las Fuerzas Armadas y los organismos de inteligencia, los cuales confirman la vigencia operativa del Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP), remanente directo de Sendero Luminoso acantonado en el VRAEM bajo el mando del camarada "José".

Esta facción criminal, lejos de haber desaparecido, actúa como el brazo armado del narcotráfico y la minería ilegal, utilizando además corredores de salida hacia las fronteras de Brasil y Bolivia para el tráfico de insumos y estupefacientes.

Negar la existencia de estas células armadas supondría ignorar los constantes enfrentamientos en la selva central, así como la violenta convergencia criminal de facciones disidentes y mafias transnacionales que amenazan la soberanía en los confines del territorio nacional.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | El Poder Judicial de Huánuco condenó a 11 años de prisión a Carlos Viilagrán, alias 'camarada Andrés', por formar parte de la organización terrorista Sendero Luminoso en dicha región entre los años 200 6 y 2008. Según la investigación fiscal,... pic.twitter.com/BPhYYfCO3D — Exitosa Noticias (@exitosape) August 29, 2026

El Ejecutivo exige ampliar el abanico de facultades

En paralelo al debate ideológico, la sesión presidida por el senador Carlos Mesía Ramírez contó con la participación de altos miembros del gabinete ministerial. El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, sostuvo que las materias aprobadas previamente por la Cámara de Diputados resultan insuficientes para atender la crisis nacional.

En ese sentido, instó a la cámara alta a incorporar mayores prerrogativas operativas. En esa misma línea, el ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, remarcó la urgencia de destrabar medidas de alivio económico y formalización para las micro y pequeñas empresas ante los inminentes estragos del Fenómeno El Niño.

Comisión de Constitución del Senado.

Sesión se suspende hasta mañana

El curso del debate evidenció una marcada división entre las bancadas parlamentarias. Mientras agrupaciones como Fuerza Popular y Renovación Popular defendieron la potestad del Senado para complementar el texto remitido, bancadas como Juntos por el Perú, Ahora Nación y el Partido Cívico Obras exigieron no alterar lo acordado en Diputados para evitar un choque institucional.

Ante la falta de consenso sobre los límites del rol revisor y la fuerte presión del Gabinete, la comisión resolvió suspender la jornada y entrar en un cuarto intermedio hasta este sábado 10 de octubre, dejando en suspenso la aprobación final del paquete legislativo.

Así, mientras algunos legisladores intentan minimizar la vigencia de la amenaza narcoterrorista, las tensiones entre ambas cámaras sobre el alcance de las facultades mantienen en vilo las herramientas legales que el Estado requiere para combatir de manera eficaz al crimen organizado y atender las emergencias climáticas.