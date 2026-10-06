Fiscalía condena a 15 años de prisión a integrante de Sendero Luminoso que operaba en el Vraem

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Huánuco consiguió una condena de 15 años de prisión efectiva contra un integrante de Sendero Luminoso, que opera en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

Ministerio Público condena 15 años de prisión a integrante de Sendero Luminoso

La sentencia fue obtenida bajo la dirección de la fiscal provincial Eneida Aguilar Solórzano, mientras que la investigación estuvo a cargo de la fiscal adjunta provincial Tamara Tello Verde.

Durante el juicio de primera instancia, el Ministerio Público logró demostrar que el condenado cumplía funciones de apoyo organizado o "cuadro nativo" a favor del grupo terrorista autodenominado Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP), liderado por Víctor Quispe Palomino, alias "José".

Segpun las pruebas presentadas por la Fiscalía, el integrante de la organización acudió en diversas oportunidades a campamentos temporales de la organización subversiva, donde sostuvo reuniones con algunos de sus mandos. En estos encuentros, habría participado en coordinaciones relacionadas con las actividades del grupo y recibido adoctrinamiento político y militar.

"Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de Huánuco logró, en primera instancia, una condena de 15 años de prisión contra J. V. C. por integrar Sendero Luminoso en el Vraem, entre 2021 y 2024", expresó el comunicado.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de Huánuco logró, en primera instancia, una condena de 15 años de prisión contra J. V. C. por integrar Sendero Luminoso en el Vraem, entre 2021 y 2024. https://t.co/lTedEh3hbY — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 6, 2026

Proceso judicial

Asimismo, durante el proceso judicial se acreditaron diversas acciones realizadas presuntamente en favor de la agrupación. Entre ellas se encuentra la entrega de material logístico y el suministro de información relacionada con la presencia y desplazamiento de las fuerzas del orden en el Centro Poblado Alto Mantaro.

Otro de los elementos considerados durante la investigación fue una fotografía en la que el ahora condenado aparece portando un arma de largo alcance, evidencia que fue incorporada al conjunto de pruebas que permitieron sustentar su vinculación con la organización terrorista.

Según la Fiscalía, estas actividades ilícitas se desarrollaron desde julio de 2021 hasta el 6 de noviembre de 2024, fecha en la que J. V. C. fue detenido por las autoridades.

Tras la decisión judicial, el subsistema especializado en Derechos Humanos y contra el Terrorismo reafirmó su compromiso de continuar investigando y procesando con firmeza los delitos que atenten contra el orden democrático, la paz pública y la seguridad nacional.

Finalmente, la condena de 15 años representa, una nueva acción del Ministerio Público frente a las actividades de organizaciones terroristas que mantienen presencia en determinadas zonas del Vraem.