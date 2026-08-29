Ministerio Público consiguió una condena de 11 años de cárcel para integrante de Sendero Luminoso por atentados en Huánuco

29/08/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Ministerio Público consiguió una condena de 11 años de prisión contra un integrante de la organización terrorista Sendero Luminoso, quien fue hallado responsable de participar en atentados registrados en Huánuco y vinculados con hechos en los que perdieron la vida varias personas.

La sentencia representa un nuevo avance de la Fiscalía en la búsqueda de justicia por los crímenes cometidos por integrar la organización subversiva Sendero Luminoso en dicha región, entre 2006 y 2008.

Participó en atentados que dejaron víctimas mortales

La justicia peruana dictó una condena de 11 años de prisión contra Carlos Villarán, alias 'camarada Andrés', por integrar la organización subversiva Sendero Luminoso en dicha región, entre 2006 y 2008. por su participación en acciones terroristas perpetradas en la región Huánuco.

La sentencia fue obtenida por el Ministerio Público tras acreditar ante las autoridades judiciales la responsabilidad del acusado en hechos vinculados con atentados que ocasionaron la muerte de personas.

La investigación permitió establecer su vinculación con estos hechos, por lo que el Ministerio Público sostuvo la acusación hasta conseguir que el Poder Judicial imponga una pena efectiva de prisión.

Sobre la base de estos hechos comprobados durante el juicio oral, se consiguió que se le imponga también , por el delito de terrorismo, el pago de una reparación civil de S/.200 000 a favor del Estado, así como de S/.1049 por concepto de días multa.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Huánuco consiguió que se dicte 11 años, cinco meses y cinco días de prisión efectiva contra Carlos Villarán, alias 'camarada Andrés', por integrar la organización terrorista... pic.twitter.com/AFcqFSx8pI — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) August 29, 2026

Fiscalía continúa con investigaciones por terrorismo

La condena obtenida forma parte del trabajo que desarrolla el Ministerio Público para esclarecer hechos vinculados con el accionar de organizaciones terroristas y determinar responsabilidades individuales por crímenes cometidos durante ese periodo.

Para la Fiscalía, estos procesos permiten que los responsables de actos de violencia sean identificados y sometidos a la justicia, incluso cuando los hechos investigados ocurrieron años atrás.

La sentencia de 11 años de prisión constituye, además, una respuesta judicial frente a la participación del condenado en acciones que ocasionaron graves consecuencias para las víctimas y sus familias. El proceso permitió reunir elementos que sustentaron la acusación fiscal y finalmente derivaron en una condena.

Con esta condena, el Ministerio Público reafirma su labor para llevar ante la justicia a quienes participaron en actos terroristas. Los 11 años de prisión impuestos al integrante de Sendero Luminoso representan una sanción por su participación en atentados que dejaron víctimas mortales y permiten avanzar en el esclarecimiento de hechos que todavía forman parte de la memoria del país.