Condenan a 35 años de prisión a Silverio Ugarte, alias 'Romel', miembro de Sendero Luminoso

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó a 35 años de prisión efectiva a Silverio Ugarte Dionisio, alias 'Rommel', miembro de Sendero Luminoso, por su participación en dos atentados terroristas perpetrados en Huánuco y San Martín durante 2007.

Condenan a 35 años de cárcel a integrante de Sendero Luminoso

Las investigaciones encabezadas por la fiscal provincial Eneida Aguilar Solórzano determinaron que el condenado formó parte activa del Comité Regional Huallaga de Sendero Luminoso entre marzo y noviembre de 2007, tiempo en el que intervino directamente en dos ataques armados perpetrados en el centro del país.

Además, esta sentencia también contempla el pago de S/500 mil por concepto de reparación civil a favor del Estado, cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y 120 días-multa. Cabe señalar que había sido capturado por la Policía Nacional del Perú en Ica en octubre de 2024, después de permanecer prófugo durante más de 17 años.

De acuerdo a información del Ministerio Público, Ugarte Dionisio se encuentra involucrado en ataques que dejaron ocho efectivos policiales, un civil y un fiscal muertos, entre los que figuran Arturo Artemio Campos Vicente, quien se desempeñaba como fiscal provincial mixto de Tocache.

El proceso estuvo a cargo de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Huánuco, cuya investigación fue dirigida por la fiscal provincial Eneida Aguilar Solórzano, con la participación de fiscales adjuntos y personal administrativo.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía logró 35 años de prisión para Silverio Ugarte, 'Romel', por integrar Sendero Luminoso y participar en atentados ocurridos en Huánuco y San Martín. pic.twitter.com/Ko2qH4ZUBB — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 24, 2026

Los ataques en los que participó alias 'Rommel'

El primer ataque en el que estuvo involucrado el integrante de Sendero Luminoso se produjo el 12 de abril de 2007 en el sector Churuyacu, localizado en la provincia de Marañón, en Huánuco. De acuerdo con la investigación fiscal, Ugarte participó junto con un grupo armado en una emboscada contra personal policial.

Allí los integrantes del grupo terrorista dispararon contra cinco policías y un civil, quienes fallecieron como consecuencia de la agresión. El hecho se incluyó por la Fiscalía dentro de las investigaciones que permitieron establecer la participación de Ugarte en las acciones del Comité Regional Huallaga.

El segundo ataque se suscitó el 14 de junio de 2007 cuando un grupo de Sendero Luminoso atacó un vehículo policial en la carretera Fernando Belaúnde Terry, a la altura del kilómetro 21, en la región San Martín.

De acuerdo al Ministerio Público este suceso acabó con la vida de tres policías y del fiscal antidrogas Arturo Artemio Campos Vicente, quien pertenecía a la Fiscalía Provincial Mixta de Tocache. La Fiscalía sostuvo que estos hechos se acreditaron durante el juicio oral.

En conclusión, Silverio Ugarte Dionisio, alias 'Rommel', miembro de Sendero Luminoso, fue condenado a 35 años de prisión por El Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional debido a que se determinó su participación en dos atentados terroristas perpetrados en Huánuco y San Martín durante 2007.