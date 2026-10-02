Guillermo Bermejo: Corte Suprema podría confirmar condena por afiliación terrorista, señala penalista

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El abogado penalista Diego Alarcón reveló este viernes 2 de octubre, que la defensa legal del excongresista Guillermo Bermejo Rojas y los representantes del sistema de justicia realizaron la última audiencia con referente a la presentación del recurso de nulidad ante la Corte Suprema que busca revertir la condena a 15 años de cárcel que le impuso el Poder Judicial en 2025.

Como se recuerda, en octubre del año pasado, la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria impuso la pena al exparlamentario de Perú Libre por el delito contra la tranquilidad pública (terrorismo), en la modalidad de pertenencia a la organización terrorista Sendero Luminoso.

Complejidad del caso haría que la Corte Suprema demore algunas semanas en resolver apelación

La Primera Sala Constitucional y Social Transitoria a cargo del juez y extitular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, estará a cargo de la apelación presentada por Duberlí Rodríguez, expresidente del Poder Judicial y abogado del condenado Bermejo Rojas.

En ese sentido, Diego Alarcón advirtió que por la complejidad del caso en mención, la Sala podría tomar algunas semanas en resolver el recurso; no obstante, sostuvo que es muy probable que esta instancia ratifique la orden de prisión dictaminada, aunque de encontrar vicios en el proceso, podría ordenar un nuevo juicio.

"En teoría, la votación debería realizarse la próxima semana, porque la audiencia fue el día de hoy; sin embargo, por la propia verificación del sistema judicial, hasta ahora no hay un sentido de resultado que va ocurrir. Pero, es importante que se tenga en cuenta como un dato de contexto, que ya la Corte Suprema ante se había pronunciado contra la inocencia, porque esta persona fue antes absuelta, entonces hay una cierta posibilidad de que esta última decisión vaya a confirmar la condena", señaló.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, el abogado penalista Diego Alarcón, indicó que la defensa de Guillermo Bermejo presentó este viernes un recurso de nulidad contra su condena por afiliación a Sendero Luminoso. Precisó que la Corte Suprema deberá... pic.twitter.com/pDlNF6mO3K — Exitosa Noticias (@exitosape) October 3, 2026

Proceso que le significó su condena

El condenado Guillermo Bermejo Rojas, conocido como "Che", fue identificado como integrante de la organización terrorista Sendero Luminoso, quien, entre los años 2008 y 2009, se desplazó a los campamentos terroristas de Huachinapata y Carrizal, en la zona del VRAEM, con el propósito de recibir adoctrinamiento ideológico y político.

Asimismo, se le atribuye haber participado en labores de captación de jóvenes para incorporarlos como nuevos militantes dentro de la llamada "Escuela Política" de dicha organización.

Además, se le señala por haber realizado múltiples desplazamientos voluntarios a campamentos subversivos del VRAEM y sostenido reuniones con los cabecillas de Sendero Luminoso, Víctor Quispe Palomino, "camarada José", y Jorge Quispe Palomino, "camarada Raúl".

Por ello, el colegiado consideró que existen suficientes elementos probatorios, entre ellos testimonios de colaboradores eficaces, videos, informes de inteligencia y registros de desplazamiento, que confirman la participación del parlamentario en actividades vinculadas a la organización terrorista.

Pese a las graves imputaciones, la defensa legal del exparlamentario señaló desde un inicio que la condena fue una persecución política. En ese sentido, esperan revertir la condena.