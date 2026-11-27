27/11/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Quinta Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia dispuso la inmediata libertad de la cantante de rap Brenda Denisse Mejía Sinarahua, conocida como Brenda Jah, y de Polidoro Tapullima Upiachihua, quienes permanecían detenidos en el marco de una investigación fiscal por su presunta vinculación con remanentes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Fundamentos de la excarcelación y situación de los otros investigados

Respecto a Brenda Mejía, a quien el Ministerio Público atribuye una supuesta afiliación terrorista por su vínculo con la Escuela Rebelde Saturnino Huillca, los jueces concluyeron que no se acreditó peligro procesal ni riesgo de obstaculización, tras valorar que demostró arraigo domiciliario y cursa estudios universitarios en la carrera de Artes Escénicas.

En el caso de Polidoro Tapullima, el colegiado también descartó peligro de obstrucción a la justicia al tomar en cuenta el certificado emitido por el Conadis que acredita la pérdida total de su visión, además de señalar que su eventual participación correspondería ser evaluada bajo la figura de colaboración y no de afiliación terrorista, aunque ambos continuarán sujetos a la investigación fiscal.

Por el contrario, la Sala ratificó la medida restrictiva contra Pedro Mosqueira pese a reconocerle arraigo familiar y laboral, debido a que no habría registrado su retorno migratorio al país y a que informes de la Dircote y del agente especial "Carlos Campos" reportan supuestas medidas extremas de seguridad y secreto en reuniones de la Escuela Rebelde Saturnino Huillca, respaldadas por un registro de audio.

Asimismo, los magistrados mantuvieron los 15 días de detención preliminar contra David Tapullima tras evaluar un acta de la Dircote sobre el presunto empleo de mecanismos de seguridad y geolocalización, circunstancias que, según el tribunal, podrían dificultar diligencias urgentes como el incautamiento de equipos electrónicos y documentos, decisión ante la cual las defensas expresaron su disconformidad.

Hipótesis fiscal sobre el MRTA y observación a la imputación

La pesquisa fiscal analiza la presunta relación de los cuatro implicados con la Escuela Rebelde Saturnino Huillca y el Frente Democrático del Pueblo, agrupaciones que habrían cumplido roles de formación, captación de cuadros y difusión ideológica vinculadas al extinguido MRTA.

Como sustento de esta tesis, la Policía y el Ministerio Público expusieron coincidencias textuales entre los estatutos de dichas organizaciones y los documentos históricos del grupo subversivo, destacando conceptos como "construcción del poder popular", "autodefensa territorial", "centralismo democrático" y "autonomía política al margen del Estado", similitudes que la Sala reconoció como indicios de una lógica funcional afín.

Los magistrados de la 5ta Sala de la Corte Penal Nacional no revocan la libertad de Pedro Mo ni la de David Tapullima, deben completar los 15 días. Brenda Jah y Polidoro Tapullima sí recuperan su libertad. https://t.co/RAmuySbRJ8 — Jacqueline Fowks (@jfowks) November 27, 2026

Sin embargo, durante la audiencia transmitida por el canal institucional, el tribunal exhortó al fiscal Javier Antonio Heredia Cercado a corregir las incongruencias detectadas en la imputación, pues se atribuyeron actos de terrorismo cuando los hechos corresponderían ser examinados como presunta afiliación a una organización terrorista.

De igual manera, la instancia superior observó la actuación del juez Abel Ángel Centeno Estrada, del Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria, al cuestionar que efectuara recalificaciones jurídicas en el auto que ordenó la detención preliminar inicial, precisando que dicha facultad corresponde exclusivamente al titular de la acción penal.

En ese sentido, el Poder Judicial delimitó las medidas coercitivas aplicables a cada procesado conforme a la acreditación individual del peligro procesal y dispuso que el Ministerio Público adecúe la tipificación de los cargos durante el desarrollo de la investigación preliminar.