Giulliana Loza tras anulación del juicio contra Keiko Fujimori por caso 'Cócteles': "Fiscalía va a tener que rehacer todo"

En entrevista con Exitosa, la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, aseguró que la Fiscalía tendrá que reformular su acusación en el juicio Cócteles, respetando la decisión del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, la letrada aclaró que el Ministerio Público tendría que limitarse a los hechos ya señalados en la investigación concluida para formular una nueva acusación. Es decir, pese a que se presentaría una nueva imputación, se debe de emplear lo ya encontrado.

Asimismo, la abogado de Keiko Fujimori señaló que "por decoro" el fiscal José Domingo Pérez debería de apartarse del proceso alegando que él formuló una acusación ilegal e inconstitucional. "Si hubiera actuado correctamente, no estaríamos en este problema", acotó.

Loza afirmó que José Domingo Pérez odia a Keiko Fujimori y esto lo convierte en un fiscal imparcial que no debería de encargarse de este caso. Además, señaló que si él no hubiera implicado, ya se hubiera dado por culminado este proceso.

"(José Domingo Pérez) no es imparcial ni objetivo. Ese es el gran problema en este caso. El señor empezó una investigación, la procesó no para ver si es responsable o no, para ver si hay pruebas o no, simplemente investigó para hacerla ver culpable", manifestó.