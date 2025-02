JNJ defiende a sus integrantes y rechaza proceso iniciado por CAL: "Acto carente de fundamento y legalidad"

21/02/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Este 21 de febrero, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) se pronunció ante la resolución emitida por el Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL), la cual abrió un procedimiento disciplinario de oficio contra los miembros del órgano de justicia. La JNJ calificó su "enérgico rechazo frente a un acto indudablemente carente de fundamento y legalidad".

"La JNJ, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, calificó la denuncia presentada por un ciudadano y acordó abrir procedimiento disciplinario para investigar la supuesta falta disciplinaria atribuida a cinco jueces supremos", señaló.

De acuerdo a la JNJ, esta acción no solo no constituye una inconducta funcional, sino que directamente se hace en el "ineludible cumplimiento de un deber funcional de jerarquía constitucional". Así, argumentó que no es pasible de ser evaluado por el Consejo de Ética del CAL, ya que esto atenta contra las funciones constitucionales de la JNJ.

NOTA EN DESARROLLO