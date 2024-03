'La fiscal y su cúpula de poder': PJ prepara decisión sobre pedido de tutela de derechos de Patricia Benavides

El Poder Judicial (PJ) quedó expedito para pronunciarse respecto a la tutela de derechos solicitada por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, en el marco de la investigación que se le sigue por supuesto delito de organización criminal en el caso 'La fiscal y su cúpula de poder'.

Durante una audiencia ejecutada este viernes 1 de marzo, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria escuchó las declaraciones de Benavides y su abogado.

Tras escuchar las posiciones defendidas por Benavides, su abogado y la Fiscalía de la Nación, el juez Juan Carlos Checkley dio por terminada la audiencia y señaló que la decisión que adoptará se les comunicará a ambas partes a través de sus casillas electrónicas.

Cabe mencionar que, la tutela de derechos interpuesta por la exfiscal de la Nación implica que se anulen las diligencias efectuadas por el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en la investigación a la que está sometida.

En ese contexto, Benavides considera "irregular" que la investigación corra a cargo de la fiscal Delia Espinoza.

Del mismo modo, ha solicitado que se excluya de lo actuado en este proceso la información entregada por el agente especial 'Roberto', infiltrado en el Congreso de la República por el caso de las supuestas negociaciones entre Benavides y diversas bancadas parlamentarias.

A su vez, el Ministerio Público requirió que sea declarado infundado el pedido de tutela de derechos.

En otro momento, durante su participación ante el Poder Judicial (PJ), la extitular del Ministerio Público (MP) aseveró que no le teme a una decisión judicial y exhortó al juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, una "investigación seria".

"No me corro del sistema de justicia, no temo a una investigación, no temo a una decisión judicial. Solo exijo el respeto al debido proceso, a una investigación seria y respetuosa del derecho de defensa, sin sesgos políticos, ideológicos ni mediáticos", sostuvo.