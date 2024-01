Loreto: Dictan cadena perpetua a padres que asesinaron a su propio hijo de 11 meses en Iquitos

El Poder Judicial (PJ) ha dictado cadena perpetua contra Jesús Bautista y Vanesa Cachique, padres de familia que asesinaron a su propio hijo de 11 meses en mayo del 2023 en el puente Nanay de Iquitos.

La sentencia fue dispuesta por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio de Maynas de la Corte superior de Justicia de Loreto, donde se halló a ambos procesados como culpables del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de sicariato en agravio de su menor hijo.

Hasta la fecha de la resolución del PJ, Jesús Bautista y Vanesa Cachique se encontraban recluidos bajo la condición de prisión preventiva en el centro penitenciario de Iquitos.

Y si bien la defensa de estos padres de familia ha anunciado que apelará contra la cadena perpetua, ambos padres de familiar deberán continuar purgando la drástica condena por acabar con la vida del recién nacido.

Como se recuerda, los hechos por los que recibieron esta sentencia por parte del Poder Judicial tuvieron lugar entre los primeros meses del 2023.

Y es que, en mayo del año pasado, la pareja reportó haber sido víctima de la delincuencia: según su versión de los hechos, habían sufrido un asalto armado donde su menor hijo de solo 11 meses perdió la vida tras ser acuchillado.

No obstante, las diligencias del Ministerio Público (MP) detectaron problemas en el testimonio de los padres de familia: había incongruencias en las declaraciones de ambos.

Incluso, luego de que se diera a conocer este terrible crimen, un testigo clave reveló que el padre había tenido intenciones de acabar con la vida de su bebé.

De acuerdo con su relato, el hoy condenado a cadena perpetua intentó pagarle a un joven para que asesinara al menor a cambio de S/ 2 mil 500 y S/ 3 mil.

"Este hombre ya tenía planeado hace cuatro meses atrás deshacerse de este bebé. Mi sobrino (hijastro) me dice: 'Me quiere dar una chamba para deshacerme de un bebé, quiere que lo mate, me quiere contratar, me quiere dar plata", contó a la prensa.