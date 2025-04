Nadine Heredia se une a Lilia Paredes y Eliane Karp como las ex primeras damas que huyeron de la justicia

15/04/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Nadie Heredia ha sido condenada a 15 años de prisión, luego de ser hallada culpable por el delito de lavado de activos. No obstante, la esposa del expresidente Ollanta Humala ha solicitado asilo al gobierno de Brasil, a fin de evitar ser encarcelada. Tras aprobarse el pedido, Heredia se suma al grupo de ex primeras damas que han abandonado el Perú en medio de procesos judiciales que afrontaron sus esposos, entre ellas Lilia Paredes y Eliane Karp.

Nadine Heredia se asiló en Brasil tras condena

Si bien el Poder Judicial estableció prisión efectiva para Nadine, su estancia en un penal no sería posible. A pocas horas de conocerse la sentencia, la Cancillería del Perú informó que su homólogo brasileño había comunicado la presencia de Heredia en su sede peruana. Además, ella se amparó en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, solicitando el exilio al gobierno de Lula da Silva.

Tal acto contrapone la situación de su marido, el expresidente Ollanta Humala Tasso, quien también recibió una condena de cárcel por el mismo delito. En su caso, el exdignatario acudió al juzgado, y momentos después de la sentencia fue detenido por la Policía para su traslado al penal de Barbadillo.

Lilia Paredes goza de exilio político en México

Tras el fallido intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, la justicia del país determinó su arresto para afrontar los procesos que se le seguían por otros presuntos delitos. No obstante, su esposa, Lilia Paredes, logró abandonar del Perú junto a sus menores hijos, siendo recibida por México mediante un asilo político.

No obstante, esta situación solo provocó tensiones diplomáticas entre ambos países, puesto a que el entonces presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, catalogó la asunción de Dina Boluarte como ilegítima. Actualmente, Paredes reside con sus hijos en una zona acomodada de Ciudad de México, en donde, según la prensa de dicha nación, recibiría una pensión mensual y protección por parte del gobierno.

Eliane Karp dejó solo a Toledo y huyó a Israel

Otra ex primera dama que se rehusó a afrontar un proceso judicial fue Eliane Karp. En mayo de 2024, optó por huir de Estados Unidos antes de ser extraditada a nuestro país junto al expresidente Alejandro Toledo, ambos implicados en el caso Ecoteva. La antropóloga no tuvo mejor idea que refugiarse en Israel, cuya nación no tiene un tratado de extradición con el Perú.

La historia de la política peruana contemporánea está marcada por un hecho inaudito. Tres ex primeras damas afrontaron severas investigaciones por haber incurrido en presuntos delitos junto a sus esposos: dos de ellas, Lilia Paredes y Eliane Karp, lograron evadir la justicia, mientras que Nadine Heredia, actualmente sentenciada, busca librarse de la cárcel con un asilo a Brasil.